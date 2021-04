L'Iran n'oubliera pas ses partenaires de l’ère des sanctions

Dans une interview accordée à l'IRNA, Rassoul Mohajer, a annoncé la formation du poste spécial du vice-ministre de la diplomatie économique au sein du ministère iranien des Affaires étrangères et a insisté sur le rôle de cette structure dans les relations extérieures de la République islamique d'Iran.

"Nous sommes confrontés à une guerre économique à part entière. Le gouvernement et toutes les différentes institutions américaines ont cherché et cherchent à fermer toutes les ouvertures économiques de l'Iran. L'usage de l'expression d'une véritable guerre économique n'est pas une exagération. Ces dernières années, toutes nos banques et tous nos navires ont été sanctionnés et les Américains ont tenté d'empêcher tout navire iranien de naviguer.", a ajouté ce haut diplomate iranien.

