Mondiaux de taekwondo: un Iranien remporte une médaille de bronze

Entraîné par Akbar Forouzan qui a remporté de nombreux succès pour l’équipe nationale iranienne de taekwondo, Sedaqat a réussi à décrocher la troisième place de la compétition dans la catégorie pumsae.

La compétition s'est déroulée en ligne pendant un mois et 486 athlètes de 49 pays ont concouru pour le championnat. Les athlètes iraniens ont remporté deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze dans la compétition par équipe et trois d'or, trois d'argent et une de bronze dans la catégorie défi ouvert.