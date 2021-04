Les conséquences de l'amélioration des relations Téhéran-Riyad pour la région

À la suite d'informations non confirmées selon lesquelles des responsables iraniens et saoudiens se rencontrent en Irak, et que la nouvelle soit vraie ou non, le prince héritier Mohammad ben Salmane a pris une nouvelle position sur l'Iran. Dans une interview, le prince héritier d'Arabie saoudite a exprimé l'espoir que les relations entre Téhéran et Riyad s'amélioreront. Il semble que l'Arabie saoudite s'engage sur une nouvelle voie dans les relations régionales et l'engagement avec l'Iran, une voie qui a accueilli Téhéran.

Dans une récente interview télévisée, le prince héritier d'Arabie saoudite a adopté un ton de conciliation lorsqu'il a été interrogé sur l'Iran, affirmant qu'il voulait que l'Iran réussisse et progresse. Il a qualifié l'Iran de pays voisin avec lequel l'Arabie saoudite souhaite de bonnes relations. «Quoi qu'il en soit, l'Iran est un pays voisin et nous sommes tous impatients d'établir de bonnes et claires relations avec l'Iran», a déclaré Mohammad bin Salman dans une interview diffusée sur divers réseaux le mercredi 28 avril au matin. Il a déclaré que les deux pays avaient des intérêts communs et mutuels dans le développement et l'amélioration de la région et du monde.

Le fait est que de nombreux problèmes dans la région resteront irrésolus tant que le nœud des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran ne sera pas rompu, et la poursuite de ce processus entraînera en fait des coûts importants pour les pays et les peuples musulmans de la région.