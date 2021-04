Nucléaire: les négociations de Vienne sont positives et satisfaisantes malgré les difficultés (Vaezi)

Les négociations de Vienne traversent des jours fatidiques, et malgré la présence de certaines difficultés, l'atmosphère est positive, et si le cours se poursuit ainsi, nous assisterons à des progrès à Vienne, a déclaré vendredi Mahmoud Vaezi.

Le gouvernement et l'équipe de négociation iranienne sont engagés dans des négociations dans le cadre décrété par les hauts responsables du pays dans les conditions fixées par le Leader de la révolution, et dans cette voie nous cherchons dans les négociations à relancer l'accord nucléaire et à lever l'embargo en à la lumière de l'engagement de toutes les considérations, lois et cadres spécifiques, a-t-il ajouté.

Tout en décrivant l'avenir économique du pays comme « prometteur», le diplomate a précisé que «Avec la levée des sanctions injustes imposées au peuple iranien, de bons jours attendent l'économie du pays et les moyens de subsistance du peuple, c'est sûr, et le gouvernement fait ses efforts sans perdre d'occasions d'atteindre cet objectif».