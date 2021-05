En Iran, la proportion de femmes inventrices est supérieure à la moyenne mondiale

La vice-présidence iranienne pour la science et la technologie a annoncé aujourd'hui dans un communiqué: "Alors qu'en moyenne dans le monde, le pourcentage de femmes inventrices dans les domaines scientifiques est d'environ 14% et que même dans les pays ultra-avancés ce chiffre n'atteint pas 18%, ce ratio est de 24% chez les femmes iraniennes. C'est-à-dire que pour quatre hommes inventeurs, il y a une femme inventrice en Iran."

Ce bilan brillant montre que les femmes iraniennes, malgré certaines limites, ont une activité significative et grandissante dans le domaine des inventions comme dans d'autres domaines. La capacité des femmes iraniennes dans les secteurs scientifiques et académiques contribuent largement à la croissance et au développement de l'Iran.

