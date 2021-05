JCPOA : les négociations de la commission mixte reprises à Vienne

Selon l'IRNA citant le service de la presse des Affaires étrangères iraniennes, la réunion de ce samedi premier mai, a été co-présidée par Seyed Abbas Araqtchi, Vice-ministre iranien des A.E. pour les affaires politiques et internationales et Enrique Mora, secrétaire général adjoint et directeur politique du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et en présence de représentants de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Russie et du Royaume-Uni.

La réunion est axée sur l’examen des résultats des pourparlers des jours précédents des groupes d’experts dans les trois domaines à savoir la levée des sanctions américaines, le retour des signataires au plein respect de l’accord nucléaire et les arrangements exécutifs.

Les pourparlers de Vienne ont commencé début avril et ont comporté plusieurs séries de discussions de haut niveau

Après cette réunion, les délégations retourneront dans leurs capitales respectives.

Ces derniers jours, des réunions d'experts ont eu lieu, ainsi que des réunions bilatérales et multilatérales pour annoncer des positions et examiner des textes à différents niveaux.

Avant la réunion d'aujourd'hui, des réunions séparées ont eu lieu entre le président de la délégation négociatrice iranienne, Abbas Araghtchi et Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, et Mikhail Ulyanov, le principal négociateur russe.

