Electricité/Energie : réunion entre les autorités iraniennes et irakiennes

Selon l'IRNA, lors de la rencontre, qui s'est tenue au siège du ministère de l'Énergie ce samedi après-midi premier mai à Téhéran, les deux parties ont présenté des initiatives de coopération bilatérale sur plan énergétique et ont discuté de divers sujet tels la réparation des transformateurs et la réduction des pertes dans le réseau de distribution d'électricité dans les villes irakiennes.

Lors de la réunion d'aujourd'hui , à laquelle ont participé Mohammad Hassan Motavilizadeh, PDG de la Société iranienne de Production et de Transport d'électricité (TAVANIR), et Mohammad Ali Farahnakian, Conseiller du ministre de l'Énergie pour les affaires internationales, les deux parties ont également discuté des détails de la coopération technique et des échanges d'électricité entre l'Iran et l'Irak.

Selon l'IRNA, le ministre irakien de l'Électricité s'est rendu à Téhéran pour rencontrer des responsables du ministère iranien de l'Énergie. Il s'entretiendra demain dimanche avec le ministre iranien de l'Énergie.

Selon certaines sources, son déplacement à Téhéran va dans le cadre des consultations visant à augmenter les importations de gaz iranien en été pour fournir et produire de l'électricité.

