Acier: la capacité de la production iranienne s'élèvera à 55 millions de tonnes d'ici fin 2025

Vadjihollah Jaafari a déclaré lors d'une interview accordée au journaliste économique de l'IRNA: "Les capacités de production créées dans l'industrie d'acier jusqu'à la fin de 2020 s'élève à 39,4 millions de tonnes de lingots d'acier, 37,18 millions de tonnes d'éponges de fer, 66,75 millions de tonnes de pellets et 64,11 millions de tonnes de concentré."

Le président du conseil d'administration de l'Organisation pour le développement et la rénovation des mines et des industries minières d'Iran (Imidro) a souligné qu'en 2020, l'Iran a produit 30,7 millions de tonnes d'acier brut, 31,14 millions de tonnes de fer éponge, 46,06 millions de tonnes de pellets, 50,06 millions de tonnes de concentré et 104,1 millions de tonnes de minerai de fer.

"Pour réaliser le plan de production de 55 millions de tonnes d'acier d'ici fin 2025, un investissement d'environ 4 milliards et 439 millions d'euros est nécessaire, dont une part importante de ce montant est déjà fournie. Par conséquent, il est possible d'atteindre les objectifs de la Vision 2025 dans l'industrie d'acier.", a conclu le vice-ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce.

