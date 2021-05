Malgré les sanctions, l'Iran exporte vers 143 pays

Se référant aux rapports annuels des douanes de la République islamique d'Iran dimanche, Ruhollah Latifi a déclaré: "L'Iran a exporté toutes sortes de marchandises vers 143 pays en 1399 (mars 2020 - mars 2021) , dont la valeur était de plus de 34 milliards et 998 millions de dollars. Pendant cette période, l'Iran a importé de 123 pays pour une valeur de 38 milliards et 892 millions de dollars".

"La Chine avec plus de 9,7 milliards de dollars, l'Irak avec 7,4 milliards de dollars et les Émirats Arabes Unis avec 4,6 milliards de dollars sont les trois premières destinations des marchandises iraniennes.", a annoncé ce responsable iranien.

"Les exportations iraniennes en 1399 (mars 2020 – mars 2021) étaient constituées des produits pétrochimiques et pétroliers (50%), des produits minéraux (20%), des produits agricoles et alimentaire (18%), et des produits industriels et de condensats de gaz (10%).", a ajouté Latifi.

"La Chine avec 9,8 milliards de dollars, les Emirats Arabes Unis avec 9,7 milliards de dollars et la Turquie avec 4,4 milliards de dollars sont les trois premiers pays importateurs vers l'Iran.", a souligné le porte-parole des douanes iraniennes.

