Karaté: déjà deux médailles de bronze pour l’Iran à Lisbonne

La dernière manche de compétitions de karaté pour gagner le quota olympique a débuté vendredi avec 769 athlètes de 87 pays dans la capitale portugaise et se terminera dimanche.

L’Iran a participé aux compétitions dans les sections masculines et féminines de kumite et de kata. Chez les femmes, dans la catégorie de poids -68, Hamideh Abbas-Ali a terminé troisième et a reçu la médaille de bronze. Dans la catégorie des poids -50, l'Iranienne Sara Bahmanyar a terminé quatrième; bien qu'elle ait raté la médaille, elle a réussi à obtenir le quota olympique.

Dans la catégorie de poids +84 chez les hommes, Sajjad Mardan a battu un athlète français et est arrivé troisième. Deux autres athlètes de karaté iraniens doivent concourir ce soir pour des médailles d'or.