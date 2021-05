La Force Qods du CGRI est le facteur le plus efficace pour empêcher la diplomatie passive en Asie de l'Ouest (Leader)

A l'occasion de la Journée nationale des enseignants et de la journée internationale des travailleurs, l'imam Khamenei s'est entretenu en direct avec le peuple iranien aujourd'hui, le dimanche 2 mai 2021. En raison de la pandémie de Coronavirus, ce discours a été retransmis en direct sur les chaînes de télévision IRIB.

Le Guide suprême de la Révolution islamique, l'Imam Khamenei, a présenté dans son discours la Force Qods du CGRI comme étant le facteur le plus important et le plus efficace pour empêcher la diplomatie passive en Asie de l'Ouest. Il a déclaré: « La Force Qods a été en mesure de mettre en œuvre la politique indépendante et digne de la République islamique dans la région ».

L’imam Khamenei a ajouté : « Ces derniers jours, certaines déclarations étonnantes et regrettables ont été entendues de certains responsables du pays. Une partie de ce qui a été dit est une réitération des propos hostiles de nos ennemis ; une réitération des propos des États-Unis.

Cela fait des années que les Américains sont extrêmement mécontents de l’influence spirituelle de l’Iran dans la région. Pour cette même raison, ils étaient en colère contre la Force Qods et le Martyr Soleimani. Et c’est pour la même raison qu’ils ont martyrisé Soleimani.

La Révolution islamique a libéré l'Iran de la domination américaine. Voilà pourquoi ils se mettent en colère lorsque l'Iran établit des relations politiques et économiques avec la Chine, la Russie et ses voisins. »