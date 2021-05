Le Leader de la RII prononcera un discours à l’occasion de la Journée mondiale d’al-Qods

S’exprimant aux micros des journalistes ce lundi 3 mai, le chef adjoint du Conseil de coordination de la propagande islamique, Nusratullah Lotfi, a déclaré : « En raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de coronavirus, nous n'aurons pas de marches ou de rassemblements pour la Journée mondiale de Qods, et le programme alternatif sera le discours du Leader de la Révolution à 11h00 (locale) le vendredi 7 mai.

Il a également fait état de la tenue de deux réunions d’expertise prévues mercredi et jeudi (4 et 5 mai) et a ajouté : « Une réunion d’expert se tiendra avec la présence de représentants du Hezbollah libanais, du Mouvement islamique de la Palestine et du Hamas (Mouvement de la Résistance palestinien) au Conseil de Coordination de la Propagande islamique, à Téhéran.

Une autre réunion est prévue jeudi à la mosquée d’Imam Sadeq (P) sur la place Palestine en présence du Secrétaire général de l'Assemblée mondiale pour le rapprochement des religions islamiques, les ambassadeurs du Yémen et de Palestine en Iran et quelques personnalités étrangères sans la présence de la foule. Des représentants des médias y seront également présents, a-t-il fait savoir.

« L'Iran est le porte-drapeau de la cause palestinienne et la noble Qods qui en est le cœur. Certes le monde et le peuple opprimé palestinien ont une attente particulière de la République islamique d'Iran à l’occasion de la Journée de Qods, une journée fixée à l’initiative de l’Iran (visant à réunifier la voix des musulmans autour de la cause palestinienne). »

Le défunt fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis) a nommé en 1979, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan comme la « Journée mondiale de Qods ». Chaque année en un tel jour, les nations libres et musulmanes dans différents pays organisant des cérémonies et des marches, manière de renouveler l’allégeance avec la cause palestinienne et de dénoncer la politique expansionniste du régime usurpateur sioniste.