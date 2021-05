Yémen : discussions entre le principal conseiller de Zarif et l'envoyé spécial de la Suède

Ali Asghar Khaji, conseiller principal du Chef de la diplomatie iranienne, a rencontré ce lundi 3 mai, Peter Semneby, représentant spécial de la Suède pour le Yémen, a rapporté l’IRNA, citant le service de la presse du ministère des Affaires étrangères.

Les deux diplomates qui se sont retrouvés en ligne, se sont penchés sur les dernières évolutions liées au Yémen et le processus de paix dans le pays.

Les discussions étaient axées sur les déplacements régionaux censés résoudre la crise.

Au menu des discussions figuraient les négociations et les résultats des visites régionales de Peter Semneby en Arabie saoudite, à Oman, aux Émirats arabes unis et au Yémen, et celles effectuées par le ministre iranien des A.E., Mohammad Javad Zarif, les dernières consultations pour rédiger l’avant-texte d’un accord de paix inter- yéménite, et les efforts de la République islamique d'Iran pour résoudre le problème du bateau Safer.

Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les consultations et la coopération entre la République islamique d'Iran et la Suède afin de parvenir à une solution politique pour mettre fin à la crise yéménite.

