Coronavirus en Iran : 391 morts / 5 461 aux soins intensifs

Selon l'IRNA, le Centre des relations publiques du ministère de la Santé et de l'Education médicale a annoncé lundi dans un communiqué : « Entre hier dimanche et aujourd’hui 3 mai, et selon des critères diagnostiques définitifs, 20 732 nouveaux cas ont été identifiés dans le pays dont 3,09 ont été hospitalisés. Le nombre total de patients Covid 19 dans le pays passe désormais à 2 555 587. »

Jusqu'à présent, 2 004 949 patients ont été rétablis ou ont quitté l’hôpital. 5 461 patients atteints de Covid 19 sont également pris en charge dans les unités de soins intensifs et 16 240 345 tests de diagnostic Covid ont été réalisé dans le pays, toujours selon les chiffres publiés par le ministère.

Selon le rapport, 198 villes du pays sont en rouge, 157 en orange, 84 en jaune et 9 en bleu. Selon les approbations du Centre national de la lutte anti-Covid, il est interdit de voyager à destination et en provenance des villes rouges et oranges.

