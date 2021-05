Les États du Golfe saluent la convergence de vues entre l'Iran et les 4+1 (diplomate)

La visite du ministre des Affaires étrangères, parallèlement aux négociations nucléaires à Vienne, dirigée par le ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des Affaires politiques, Syed Abbas Araghchi, démontre l'importance des questions régionales pour la politique étrangère iranienne, a déclaré Mohammad Iran, l’ambassadeur d’Iran au Koweït.

Indépendamment des réalisations de la visite dans le domaine des relations bilatérales avec ces pays, la visite de Zarif est arrivée au moment opportun et a donné de bons résultats pour la diplomatie iranienne, selon lui.

L'ambassadeur iranien a décrit la région du golfe Persique comme très importante pour la politique étrangère iranienne, ajoutant: Les pays riverains du golfe Persique entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis, et sont donc préoccupés par les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, indiquant qu'ils se félicitent de la convergence de vues de l'Iran et des pays 4 + 1 et au final 5 + 1 car leur sécurité est affectée par ces tensions.

Il y a des signes positifs pour réduire les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite

Le responsable a évoqué les récentes déclarations du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman et son accueil pour apaiser les tensions et améliorer les relations avec l'Iran, ajoutant: Les développements dans la région indiquent des signes positifs d'apaisement des tensions régionales, indiquant que ces déclarations sont considérées comme positives dans tous les cas, qu'elles soient affectées par les développements internes aux États-Unis et le changement de pouvoir, ou par l'avancement des négociations nucléaires ou développements au Yémen.

L'ambassadeur iranien a ajouté que la République islamique avait toujours souligné la nécessité de réduire les tensions régionales, en particulier avec l'Arabie saoudite, par des négociations directes et la résolution des problèmes par des moyens pacifiques, étant donné que l'Arabie saoudite est un pays régional important.

