Défendre la première Qiblah des musulmans est une nécessité fondamentale (responsable iranien)

Le monde assiste aujourd'hui à un nouveau soulèvement des hommes, des femmes et des jeunes de Jérusalem face aux crimes des sionistes et à la défense des saintes religieuses et des valeurs humaines, a déclaré Amir Abdollahian.

La réponse aux missiles de la résistance à l'insolence et aux crimes des sionistes est une indication de la capacité de la résistance et du début de changer l'équation dans l'intérêt de la Palestine. Il ne fait aucun doute que la poursuite et l'expansion de l'Intifada du Ramadan dans tous les la terre de Palestine est une réalité indéniable, a-t-il ajouté.

La République islamique d’Iran, déclarant son soutien et sa solidarité avec le peuple palestinien résistant, condamne fermement la violence des forces militaires sionistes et des habitants des colonies d’occupation contre le peuple palestinien opprimé, a affirmé Amir Abdollahian.

