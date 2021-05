Normalisation des liens avec Israël équivaut à trahir les idéaux des Palestiniens (représentant du Mouvement du Jihad islamique)

Téhéran (IRNA)- Le représentant du mouvement du Jihad islamique a déclaré que la normalisation des relations avec le régime israélien et l'indifférence à la cause de Qods est une trahison envers le peuple palestinien et une aide aux ennemis de l'islam.

S'exprimant lors du deuxième congrès international de Holy Qods, tenu par vidéoconférence mardi, le représentant du mouvement du Jihad islamique palestinien à Téhéran, Nasser Abu Sharif, a souligné que toute la Oummah islamique doit être sensible au projet sioniste de normalisation des relations avec Israël et combattez-le avec vigueur et illumination. Selon lui, quiconque dans le monde réclame justice ne peut être indifférent à la question de la Palestine et de la judaïsation de Holy Quds et de l'usurpation des terres islamiques. Abu Sharif a déclaré: «Israël est en déclin, et la défaite du régime sioniste usurpateur équivaudrait à la victoire de toute la Oummah islamique sur les colonialistes». Le deuxième congrès international de Holy Qods a débuté mardi sous forme de vidéoconférence avec le slogan «al-Quds est le plus proche», en présence de personnalités nationales et internationales de différents pays. Trente personnalités nationales et internationales d'Iran, de Palestine, de Malaisie, d'Inde, d'Afghanistan, du Pakistan, de France, d'Argentine, d'Irak, de Turquie, du Chili, des Émirats arabes unis, du Liban, de Syrie, de Grande-Bretagne, du Canada et de Tunisie ont participé à la conférence de deux jours. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

