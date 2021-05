Zarif souligne la légitimité de l'élection présidentielle syrienne

Le Chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif et son homologue syrien, Fayçal al-Meqdad, ont discuté de diverses questions d'intérêt mutuel, régionales et internationales, lors d’une conversation téléphonique, ce mercredi 5 avril, a rapporté l’IRNA, citant le service de la presse du ministère iranien des Affaires étrangères.

Lors de la conversation, Javad Zarif, tout en affichant le soutien de l'Iran à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du gouvernement syrien, a souligné la nécessité de respecter la Constitution du pays et la légitimité de l'élection présidentielle syrienne.

Fayçal al-Meqdad a pour sa part brossé un tableau sur les dernières évolutions intérieures en Syrie, les préparatifs de l'élection présidentielle et les relations de Damas avec ses voisins.

Il a invité à cette occasion le très haut diplomate iranien à se rendre en Syrie, une invitation à laquelle M.Zarif a répondu favorablement.

Les deux hommes se penchent également sur d’autres sujets, à savoir d’importantes questions régionales, y compris les derniers développements en Irak et en Palestine, ainsi que la lutte tout azimut contre le terrorisme et la condamnation des attaques du régime sioniste contre la Syrie, la Palestine et le Liban.

Se référant à la Journée internationale de Qods, les deux parties ont réaffirmé leur plein soutien au peuple palestinien.

