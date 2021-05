La stratégie historique de l'Imam Khomeiny a maintenu en vie l'idéal de la libération palestinienne (Téhéran)

La stratégie historique de l'Imam Khomeiny en nommant le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan «Journée d’Al-Qods» a maintenu en vie l'idéal de la libération palestinienne, révélant l'oppression et le crime des sionistes contre le peuple opprimé de Palestine.

Aujourd'hui, à un moment où les crimes et l'oppression du régime d'apartheid sioniste et la violation des droits des Palestiniens se sont intensifiés, nous maintenons en vie l'idéal de la Journée Al-Qods.

Ce jour-là, les musulmans et les peuples du monde en quête de liberté joueront un rôle précieux pour renforcer le moral du peuple palestinien et repousser les politiques perverses du régime sioniste, en particulier en détruisant et en déplaçant les habitants du saint Al-Qods.

La République islamique d’Iran estime qu’une paix et une stabilité durables en Palestine ne peuvent être obtenues qu’en résolvant les problèmes fondamentaux de la crise palestinienne.

La crise palestinienne sera résolue par la fin de l'occupation sioniste, le retour des réfugiés, la détermination du futur système palestinien en demandant à tous les principaux résidents de voter sur un référendum, et enfin la formation d'un État palestinien unifié dans la capitale de Jérusalem Al-Qods.

Le Ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran souligne une fois de plus que l’Iran soutiendra les luttes du peuple palestinien face à l’occupation du régime criminel sioniste.

Nous appelons également la nation iranienne ainsi que d'autres nations musulmanes à participer aux cérémonies du jour de Qods pour maintenir la flamme de la résistance allumée, appelez les nations internationales à agir pour faire face aux crimes brutaux des sionistes à Al-Qods et dans la région.

