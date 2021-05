Armes chimiques : Il faut contraindre le régime israélien à accepter la Convention

New York (IRNA)- Le Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Madjid Takht Ravantchi, a appelé à la mise en œuvre intégrale, efficace et non discriminatoire de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et a déclaré que le régime israélien devrait être contraint d'adhérer à la Convention.

Selon l'IRNA, Madjid Takhtarvanchi, dans son discours au Conseil de sécurité de l'ONU le jeudi 6 mai sur les armes chimiques en Syrie, a ajouté : « Les conflits et les approbations fondées sur des politiques politisées ont sapé l'autorité et la validité de la Convention et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. » Pour le diplomate iranien, l'abus de la Convention sur les armes chimiques par certains pays et l'instrumentalisation de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ; pour promouvoir les objectifs intéressés reste l'un des défis du multilatéralisme. Rappelant que l'Iran est la plus grande victime de l'utilisation en masse des armes chimiques dans l'histoire contemporaine, le représentant iranien à l'ONU a déclaré. « Une fois de plus, nous condamnons fermement l'utilisation d'armes chimiques par quiconque, n'importe où, en toutes circonstances. »