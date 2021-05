Commerce : tendance à la hausse dans les échanges irano-syriens

Téhéran (IRNA) - Le chef de la Chambre de commerce mixte Irano-syrienne déclarant que les échanges entre les deux pays affichent la hausse, a ajouté : « Actuellement, la Syrie s'oriente vers la reconstruction et les articles dans le domaine de la construction dont la construction de ponts et de barrages, la fourniture d'électricité et les services techniques et d'ingénierie figurent en tête de la liste des exportations vers ce pays depuis l'Iran.

Keyvan Kashefi, dans une interview accordée vendredi 7 mai au journaliste économique de l'IRNA sur les échanges commerciaux irano-syriens a déclaré : « Les statistiques commerciales de la Syrie montrent que le commerce avec la Chine et l'Inde n'a pas changé au cours des trois dernières années, mais que le commerce de l'Iran avec la Syrie est en hausse. » Il a déclaré qu'une exception devrait être faite pour les exportations depuis la Turquie vers la Syrie, ajoutant que malgré l'embargo sur les marchandises turques par la Syrie, en raison des frontières communes et des routes de contrebande sur lesquelles le gouvernement de Damas n'a pas suffisamment de contrôle, le montant des importations en provenance du voisin turque atteint un milliard de dollars par an. Le chef de la Chambre de commerce mixte Iran-Syrie, déclarant que nous sommes loin de l'horizon commercial idéal des deux pays, a déclaré : « Des plans doivent être opérationnels pour voir une amélioration dans les exportations et les importations avec ce pays. A cette fin des mesures importantes ont été réalisé au cours de l'année écoulée. »