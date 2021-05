L'Iran condamne l'assaut des forces sionistes contre la mosquée Al-Aqsa

En réponse à l'attaque brutale des forces du régime sioniste contre la mosquée Al-Aqsa, Saeid Khatibzadeh, a déclaré samedi matin: "La République islamique d'Iran condamne fermement l'assaut des forces sionistes contre la mosquée Al-Aqsa, la première qibla des musulmans."

"L'assaut des militaires du régime d'occupation sioniste contre les fidèles palestiniens priant à la mosquée Al-Aqsa durant le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan et la Journée internationale de Qods, est fermement condamné par l'Iran.", a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

"Ce crime de guerre a une fois de plus prouvé au monde entier la nature criminelle du régime illégitime sioniste et la nécessité d'une action internationale urgente pour empêcher ce régime de violer constamment les principes les plus fondamentaux des lois internationales et des droits de l'homme.", a souligné ce haut diplomate iranien.

"La République islamique d'Iran, tout en condamnant ce crime odieux contre l'humanité et en présentant ses condoléances aux familles des martyrs et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, appelle l'ONU et les autres organisations internationales compétentes à s'acquitter de leur devoir en agissant contre ce crime de guerre.", a précisé Saeid Khatibzadeh.

"La République islamique d'Iran se tient fièrement aux côtés du peuple brave de la Palestine et appelle tous les pays du monde, en particulier les pays islamiques, à réaliser leur mission historique et à se tenir aux côtés du peuple palestinien contre les agresseurs sionistes.", a conclu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le nombre de blessés suite à l'attaque des forces israéliennes survenue, vendredi, contre des fidèles de la mosquée Al-Aqsa s'est alourdi à 53 blessés par balles en caoutchouc, tandis que des dizaines d'autres ont souffert d'asphyxie suite à l'usage de gaz lacrymogène.

Les forces d'occupation sionistes ont attaqué, hier soir, des fidèles civils et désarmés palestiniens à l'intérieur d'Al-Aqsa, peu de temps après la rupture du jeûne.

Lors de cette attaque, les militaires sionistes ont envahi les cours d'Al-Aqsa à travers plusieurs portes menant à la mosquée, située au centre de Qods. Les forces d'occupation ont agressé des milliers de fidèles à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, en tirant des balles en caoutchouc, et en lançant des grenades de gaz lacrymogènes et des bombes sonores.

"23 blessés ont été transférés vers des hôpitaux, tandis que d'autres ont reçu des soins sur les lieux. La plupart des blessures ont été signalées autour des yeux, du visage et de la tête.", a rapporté le Croissant-Rouge palestinien.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench