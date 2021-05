La Révolution islamique d'Iran a changé l'équilibre des forces en faveur de la cause palestinienne

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA, Ahmed Jibril a ajouté: "Les récentes victoires de la Palestine et de l'axe de la Résistance sont les résultats bénis de la Révolution islamique et de son soutien à la communauté islamique, et surtout à la cause palestinienne."

"Les principes de la politique de la République islamique d'Iran envers la Palestine ont été cristallisés sous diverses formes, l'une des dimensions de cette politique pro-palestinienne de l'Iran est le jour de Qods, qui montre la perspicacité et la clairvoyance de l'Imam Khomeiny.", a souligné le numéro 1 du Front Populaire pour la Libération de la Palestine.

"La République islamique d'Iran et ses responsables à tous les niveaux ont poursuivi la voie tracée par l'imam Khomeiny en soutenant la cause palestinienne.", a précisé Ahmed Jibril.

En ce qui concerne le complot de la normalisation des relations entre certains pays arabes et le régime sioniste, ce militant palestinien a confié à l'IRNA: "Il est dommage que certains en Palestine et à l'étranger tendent aujourd'hui la main d'amitié au régime sioniste et normalisent leurs liens avec cet ennemi, comme cela s'était autrefois produit à Oslo."

