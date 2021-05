Explosion devant une école pour filles à Kaboul : l’Iran condamne

Mohammad Ibrahim Taherian a exprimé ses condoléances, au nom du gouvernement et du peuple iraniens, au gouvernement et au peuple musulmans afghans, et a fermement condamné le crime barbare et l'attaque terroriste contre une école pour filles à Kaboul, rapporte l’IRNA dimanche.

Le Représentant spécial de la République islamique d'Iran pour l'Afghanistan, qui a pris la parole hier soir lors d'une réunion à laquelle ont participé des oulémas chiites et sunnites de la province de Herat et des éducateurs au consulat général de la République islamique d'Iran dans la région, a qualifié l'incident de « très triste et déplorable »

M.Taherian a exprimé l'espoir de voir la fin de la guerre et du conflit en Afghanistan dès que possible pour que l’Oummah islamique et le peuple afghan ne soient pas témoins de tels incidents amers et tragiques pendant un mois sacré qu’est Ramadan.

« La République islamique d'Iran a toujours essayé d'aider à établir l’entente, à maintenir les réalisations enregistrés jusqu’ici et à développer la stabilité en créant un consensus national en Afghanistan », a-t-il insisté.

Une explosion survenue samedi à 16h30 (heure locale) devant l'école Seyyed al-Shohada dans l'ouest de Kaboul, a fait 55 morts et 151 blessés, dont des élèves, et ce durant le Ramadan.

