Commandant de la force aérospatiale du CGRI: l'Iran a fait de grands progrès dans les systèmes de radar et de défense aérienne

Le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, en marge de la cérémonie d'introduction du nouveau commandant de la base de défense aérienne de Khatam Al-Anbia, a déclaré à propos des brillantes réalisations iraniennes dans le domaine des systèmes de défense aérienne: "Dans le secteur de la recherche et de la construction de systèmes de défense, des radars, des missiles et les systèmes de guerre électronique, Nous avons fait de nombreuses avancées au cours de ces dernières années."

"L'utilisation de ces systèmes nécessite un commandement et un contrôle très précis, et le travail défensif diffère d'un travail offensif, et c'est l'ennemi qui détermine de quel chemin il vient, et naturellement le système de contrôle et de commande qu'il faut utiliser dans ce domaine, a une certaine complexité.", a souligné le commandant de la force aérospatiale du CGRI.

"La Base conjointe de défense aérienne est la base commune de l'armée et du CGRI. Cela signifie que les forces du CGRI sont également présentes dans ce camp avec les frères de l'armée, et qu'elles doivent gérer ces nombreux systèmes du pays avec l'aide les unes des autres.", a conclu le général de brigade Amir Ali Hajizadeh.

Le général de brigade Ghader Rahimzadeh vient d'être nominé le commandant de la base de défense aérienne de Khatam Al-Anbia par un ordre du Guide suprême de la Révolution islamique.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench