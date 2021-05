«The Tank», le représentant du cinéma iranien au festival américain Brooklyn

Avec Nader Fallah, le récit a été réalisé par Mojtaba Purabdollah.

Le film parle d'Abolfazl, un garçon de 10 ans qui vit dans un appartement sur le toit duquel se trouve un réservoir d'eau qui alimente l'eau du bâtiment. Lui et ses amis vont sur le toit pour nager dans le réservoir comme passe-temps. Un jour, Abolfazl ferme le couvercle du réservoir pendant que Mohammad est dedans.

Le scénariste et cinéaste Bruno Derlin et le cinéaste Rick Gomez sont les membres du jury de la compétition de courts métrages narratifs.

L'organisateur du festival est la Brooklyn Film Society, une organisation à but non lucratif dont la mission est de fournir un forum public à Brooklyn afin de promouvoir l'intérêt du public pour les films et la production indépendante de films.

Thématique «The Clearing», l'édition 2021 du festival comprendra à la fois des volets virtuels et en personne. Le festival présentera en première 140 films qui seront réellement visionnables en ligne et une programmation plus courte que les New-Yorkais pourront voir en personne aux Windmill Studios à Greenpoint.

