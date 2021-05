Le robot iranien Surena, l'un des 10 meilleurs robots humanoïdes du monde en 2020

L'Iran est l'un des pays capables de développer la science et la technologie robotiques, et les activistes technologiques nationaux ont fait de grands progrès dans cette direction.

La technologie de la production de robots pour un pays est mentionnée comme un symbole d'autorité, de développement et de progrès.

Surena IV est le titre de la quatrième génération de robot humanoïde iranien, qui a été dévoilé le 14 décembre 2019 en présence de Sorena Sattari, vice-président iranien pour la science et la technologie.

Le robot a reçu l'attention des médias en 2020 par l'Institut d'ingénieurs en électricité et électronique (IEEE) et a récemment été nommé par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) comme l'un des 10 meilleurs robots humanoïdes du monde en 2020.

Le robot iranien Surena IV, développé pat le CAST (Centre des systèmes et des technologies avancés) de l'Université de Téhéran, peut marcher, parler et maintenir l'équilibre pendant la marche. Le développement du robot a pris quatre ans. Il mesure 170 cm de haut, pèse 70 kg. Ce robot peut marcher à une vitesse de 0,7 km / h.

