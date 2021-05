Selon le correspondant politique de l'IRNA, le porte-parole du gouvernement, Ali Rabï, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi 11 mai : «La diplomatie active de la République islamique pour faire lever les sanctions et sur plan des relations régionales et de bon voisinage pour résoudre les problèmes frauduleux et élargir les liens progresse bien. »

