Iran : augmentation de la capacité de production de condensat de gaz

Selon un rapport de l’IRNA depuis le ministère du Pétrole le mardi 11 mai, le condensat de gaz est considéré comme l'un des sous-produits des raffineries de gaz du pays. Ces produits, considérés comme des aliments dans les industries du raffinage et de la pétrochimie, ont une valeur élevée.

Ce produit est l'un des condensats riches et coûteux qui a été séparé en utilisant une technologie moderne et à jour. Il s’utilise pour la production d'essence et de carburant "high-tech".

