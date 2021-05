Takht-Ravanchi a appelé le Conseil de sécurité à ne pas être indifférent aux crimes du régime sioniste

Selon le correspondant de l'IRNA à New York, Majid Takht-Ravanchi a déclaré dans son compte Twitter: "La poursuite des attaques du régime sioniste contre la Palestine a entraîné la mort et la blessure d'un grand nombre de Palestiniens innocents."

"La nature raciste du régime d'apartheid sioniste est l'équivalente de l'oppression." a ajouté ce haut diplomate iranien.

"Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas rester indifférent face à ces atrocités, et les États-Unis doivent cesser de protéger le régime sioniste à l'ONU.", a conclu le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies.

Au moins 35 Palestiniens, dont 12 enfants et 3 femmes, se sont tombés en martyr et 233 ont été blessés à la suite des frappes aériennes et des attaques d'artillerie israéliennes sur la bande de Gaza.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench