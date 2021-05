Zarif s'est rendu en Syrie

Mohammad Javad Zarif s'est rendu mercredi matin en Syrie afin de discuter des questions bilatérales et régionales avec les responsables syriens, ainsi que pour passer en revue les dernières évolutions dans les territoires occupés et la violation de l'aspect sacré des sanctuaires islamiques de Qods par le régime sioniste.

Au cours de ce déplacement, en plus de rencontrer et d'échanger des points de vue avec de hauts responsables du gouvernement syrien, le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera également les dirigeants de groupes palestiniens vivant en Syrie et discutera des derniers développements concernant la cause palestinienne.

