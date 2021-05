Zarif en Syrie condamne "les crimes multipliés" du régime sioniste

Mohammad Javad Zarif a déclaré mercredi lors de son arrivée à Damas: "Je suis très heureux d'être en Syrie et de rencontrer mes frères et sœurs syriens. Nous avons des circonstances très particulières surtout à la veille des élections présidentielles en Syrie. Nous parlerons à nos amis syriens de cet événement important."

"Malheureusement, les actions criminelles du régime sioniste se sont intensifiées depuis la Journée mondiale Qods et des incidents sans précédent se sont produits dans la mosquée Al-Aqsa et dans les territoires occupés. De plus, le bombardement de Gaza a créé des conditions très graves dans la région. La Syrie, en tant qu'un des pays pionniers dans l'axe de la Résistance, a un rôle très important par rapport à la question palestinienne.", a souligné le chef de la diplomatie iranienne.

Mohammad Javad Zarif s'est rendu mercredi matin en Syrie afin de discuter des questions bilatérales et régionales avec les responsables syriens, ainsi que pour passer en revue les derniers développements dans les territoires occupés et la violation de l'aspect sacré des sanctuaires islamiques de Qods par le régime sioniste.

Les élections présidentielles en Syrie, la lutte contre le terrorisme et les soutiens de l'Iran dans la reconstitution de la Syrie constituent les axes principaux des discutions de Zarif à Damas avec le président Bachar al-Assad et le ministre des Affaires étrangères Faisal Mikdad.

Au cours de ce déplacement, en plus d'échanger des points de vue avec de hauts responsables du gouvernement syrien, le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera également les dirigeants de groupes palestiniens vivant en Syrie et discutera avec eux des derniers développements concernant la cause palestinienne.

Au moins 35 Palestiniens, dont 12 enfants et 3 femmes, se sont tombés en martyr et 233 ont été blessés à la suite des frappes aériennes et des attaques d'artillerie israéliennes sur la bande de Gaza.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench