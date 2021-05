Les attaques terroristes visent à mettre l'Afghanistan en position de faiblesse (Rouhani)

"Dans leurs politiques à l'égard des talibans, les États-Unis cherchent à résoudre leurs propres problèmes et se moquent des inquiétudes du gouvernement et du peuple afghans", a déclaré Rouhani lors d'une conversation téléphonique avec son homologue afghan Ashraf Ghani le mercredi et a souligné que la République islamique d'Iran considère la sécurité en Afghanistan comme sa propre sécurité.

Il a qualifié le soutien du processus de paix avec l'avis et les conseils du peuple et du gouvernement afghan de la politique de principe de la République islamique d'Iran, ajoutant que la République islamique d'Iran est prête à aider à instaurer la paix, la sécurité et la tranquillité dans ce pays.

Ailleurs dans ses remarques, Rouhani a exprimé sa sympathie au peuple et au gouvernement afghan concernant la récente attaque terroriste dans ce pays, en particulier le meurtre de filles innocentes dans une école de l'ouest de Kaboul et a déclaré que la poursuite des attaques des groupes terroristes contre les personnes sans défense et les forces de sécurité de l'Afghanistan ne peut avoir pour objectif que de mettre le gouvernement afghan dans une position de faiblesse dans les négociations de paix du pays.

Rouhani a souligné qu'un rôle plus actif des Nations Unies dans le processus de paix en Afghanistan peut empêcher la mise en œuvre de politiques unilatérales de grandes puissances et leur imposition au gouvernement et au peuple afghans ainsi qu'aux pays de la région.

La République islamique d'Iran est prête à toute coopération et assistance pour construire un consensus régional dans le cadre des initiatives des Nations Unies, a-t-il ajouté.

Le président afghan, pour sa part, a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements au gouvernement et au peuple iraniens pour leur compassion envers le peuple afghan et également pour la condamnation de cet attentat terroriste déchirant.

Ghani a décrit la République islamique d'Iran comme un pays ami et voisin de l'Afghanistan qui a toujours été aux côtés du gouvernement et du peuple de ce pays dans toutes les conditions pour établir la paix et la sécurité et a souligné le développement de relations fraternelles entre les deux pays de l'Iran et de l'Afghanistan.