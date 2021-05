Zarif à Nakhaleh: L'Iran prêt à soutenir le peuple palestinien et la résistance

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif a salué la patience et la résistance du peuple palestinien et a souligné la volonté de l'Iran de soutenir le peuple palestinien et la résistance.

Le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a tenu ces propos lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général du Jihad islamique Ziad Nakhaleh mercredi lors d'une visite en Syrie et après avoir rencontré le président Assad et son homologue syrien Faisal Mekdad. Lors de la conversation téléphonique avec Nakhaleh, qui est à Beyrouth, Zarif a souligné le soutien continu de la République islamique d'Iran au peuple palestinien et à la résistance. Le haut diplomate iranien a salué la patience et la résistance du peuple palestinien et a souligné la volonté de l'Iran de soutenir le peuple palestinien et la résistance. Le Secrétaire général du Jihad islamique palestinien a, pour sa part, exprimé sa gratitude à la République islamique d’Iran pour son soutien constant.