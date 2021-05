Zarif et le président syrien discutent des relations bilatérales

Lors de la réunion, le haut diplomate iranien a exprimé sa satisfaction quant à la préparation du gouvernement syrien à la tenue des élections présidentielles et a exprimé l'espoir de voir les élections se dérouler avec succès.

Zarif a également annoncé le soutien de la République islamique d'Iran pour les élections en Syrie.

Le ministre des Affaires étrangères a évoqué les crimes du régime sioniste dans les territoires occupés et contre le peuple innocent de Palestine et a condamné les actions du régime israélien.

Il a en outre appelé les organisations internationales et l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à prendre des mesures et à protéger les droits du peuple palestinien et de Holy Qods.

Il a souligné le rôle des principaux pays du Front de résistance à cet égard.

Les questions des relations bilatérales, en particulier la coopération dans les domaines économique et culturel, ainsi que le suivi de l'ouverture des consulats d'Iran dans les villes d'Alep et plus tard de Lattaquié, figuraient parmi les autres questions soulevées par Zarif lors de la réunion.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également informé le président syrien des derniers développements des pourparlers nucléaires de Vienne entre l'Iran et le P4 + 1, ainsi que des mouvements régionaux de la République islamique d'Iran dans leurs relations avec d'autres pays de la région.

Au cours de la réunion, le président syrien Bashar al-Assad a exprimé sa satisfaction du soutien de la République islamique d'Iran à la Syrie dans la lutte contre Daech et a attaché une grande importance à la visite de Zarif avant l'élection présidentielle syrienne, ainsi qu'à la situation dans les territoires occupés. , et a informé le ministre iranien des Affaires étrangères du point de vue de la Syrie sur différentes questions.