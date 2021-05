Dizin accueillera les compétitions mondiales de ski sur herbe 2021

Ces compétitions auront lieu dans la station de ski de Dizin, dans la chaîne de montagnes d'Alborz, au nord de l'Iran, à près de 70 km de la capitale Téhéran et la date exacte de ces compétitions sera annoncée à l'avenir.

L'édition 2019 des Championnats du monde de ski sur gazon pour hommes, femmes, juniors et adultes a débuté le 22 août 2019 dans la station de ski de Dizin, au nord de la capitale, Téhéran.

Lors de ces compétitions, la station de ski de Dizin, la meilleure et la plus grande station de ski d'Iran et du Moyen-Orient, a accueilli 20 skieurs d'Autriche, d'Italie, de République tchèque et de Slovaquie ainsi que 21 athlètes iraniens.

Les stations de ski Dizin et Shemshak, parmi tant d'autres en Iran, sont deux célèbres stations de ski du pays, qui figurent sur la liste des endroits les plus chauds du monde.