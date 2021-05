Rohani a appelé l'Organisation de la coopération islamique à s'engager plus activement en faveur de la cause palestinienne

Lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, tout en félicitant le gouvernement et le peuple qatarien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et en saluant la position du Qatar dans la condamnation des récents crimes du régime sioniste dans la mosquée Al-Aqsa et à Gaza, le président Rohani a déclaré: "Les événements tragiques de ces derniers jours et les crimes du régime sioniste rappellent plus que jamais la nécessité d'unité et de coopération des pays islamiques pour contrer l'occupation sioniste."

"Il est nécessaire que les pays islamiques travaillent ensemble pour défendre le peuple palestinien et pour faire face aux actions hostiles et racistes du régime sioniste dont nous avons été témoins ces derniers jours et pendant le mois sacré de Ramadan.", a ajouté le chef du gouvernement iranien.

Qualifié la Palestine de partie intégrante du monde d'islam, le président Rohani a souligné: "Les agressions du régime sioniste contre le peuple palestinien doivent être arrêtées immédiatement. L'Organisation de la coopération islamique devrait jouer un rôle plus actif dans les récents incidents en Palestine, car cette organisation a été créée principalement pour soutenir la cause palestinienne et la mosquée Al-Aqsa."

Le Cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, émir du Qatar, dans cette conversation téléphonique, félicitant le gouvernement et le peuple iraniens à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, a salué la position de la République islamique d'Iran à l'égard des récents événements en Palestine et a déclaré: "Le Qatar condamne les attaques contre les Palestiniens, et conformément aux prises de position de l'Iran, le Qatar aussi appelle à une action efficace de l'Organisation de la coopération islamique face à la question palestinienne."

L'émir du Qatar a également confirmé l'approche de l'Iran face au conflit yéménite, et a précisé: "Le Qatar atteste qu'il n'y a pas de solution militaire aux problèmes du Yémen. Tous les acteurs sur la scène yéménite sont aujourd'hui parvenus à cette conclusion que la seule solution à la crise au Yémen est de s'asseoir à la table des négociations."

Le cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani a également salué l'approche sage et prudente de la République islamique d'Iran pour résoudre les autres problèmes régionaux et internationaux.

