La résolution des droits de l'ONU rédigée par le Canada manque de crédibilité juridique (l’Iran)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a fait ces remarques jeudi, un jour après que la Troisième Commission (sociale, humanitaire et culturelle) de l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le projet de résolution anti-Iran par 79 voix pour, 30 contre et 71 abstentions.

Il a déclaré que le document répétait des « allégations sans fondement » contre la République islamique et était fondé sur « de fausses informations et des généralisations malhonnêtes ». La résolution, a-t-il ajouté, est basée sur des votes faibles et dispersés, la plupart d'entre eux recueillis sous la pression politique et diverses menaces. Le Canada et les autres principaux partisans de la motion sont accros à l'échec du projet de diffamation contre l'Iran, a déclaré Khatibzadeh. « Malheureusement, certains acteurs, qui ont une longue histoire de violations flagrantes des droits humains, notamment en vendant des armes à des régimes autoritaires, d'occupation et agresseurs, utilisent les droits humains comme un outil pour faire avancer leurs propres ambitions et intentions politiques.

Il a déclaré que l'Iran a condamné la décision du gouvernement canadien et des autres co-sponsors de la résolution comme «un exemple clair de l'abus de concepts et de valeurs transcendants des droits de l'homme pour promouvoir des motifs politiques à courte vue», ajoutant que la mesure manque « crédibilité et effet juridiques ». Le porte-parole a également déclaré que de telles «activités immorales et injustifiées» ne contribuent pas à promouvoir le respect des droits de l'homme sur la scène mondiale et "ne font qu'alimenter les stéréotypes négatifs et l'étiquetage politique contre les nations.

Il a en outre conseillé aux autorités canadiennes de cesser de soutenir le terrorisme économique du gouvernement américain contre la nation iranienne et d'héberger les corrompus et les voleurs, qui ont pillé les richesses du peuple iranien, au lieu de montrer une compassion hypocrite pour les droits de l'homme dans la République islamique.

Les autorités canadiennes devraient essayer de réformer leurs pratiques inhumaines à l'intérieur de leur propre pays et à l'étranger, mettre fin à la politique systématique de génocide contre leur peuple autochtone et répondre de leur complicité dans les crimes du régime sioniste contre les Palestiniens, a déclaré Khatibzadeh. Il a également souligné qu'une foi religieuse forte, une infrastructure culturelle solide, des cadres juridiques solides et des pratiques sociales profondément enracinées, ainsi que la protection des droits de l'homme sont parmi les principaux piliers de la République islamique.

Le responsable a en outre attiré l'attention sur un certain nombre de mesures que l'Iran avait prises pour promouvoir les droits de l'homme tant au niveau national qu'international, notamment la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la discrimination raciale sur la scène internationale, accueillant un grand nombre d'immigrants de la violence. pays touchés, en procédant à des réformes judiciaires et en augmentant la participation des femmes aux postes de direction.

Auparavant, Zahra Ershadi, représentante permanente adjointe de l'Iran auprès de l'ONU, a qualifié la résolution anti-iranienne de «mouvement politique peu sincère» qui expose une politique délibérée d'incitation à «l'iranophobie».

Les parrains de la résolution – le Canada, les États-Unis et le régime tueur d'enfants de Tel Aviv – se sont réunis pour faire la leçon aux autres sur les droits humains alors qu'ils sont eux-mêmes les principaux partisans du racisme, de l'occupation et du traitement odieux des peuples autochtones, a-t-elle ajouté.