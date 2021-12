Les parties du JCPOA retournent dans leurs capitales respectives pour des consultations

S'adressant aux journalistes avant de quitter Vienne pour Téhéran, Bagheri Kani a déclaré que le déroulement des pourparlers avait été examiné lors de la réunion de la commission conjointe du JCPOA vendredi.

La délégation iranienne a souligné que les propositions de l'Iran sur la levée des sanctions illégales et cruelles ainsi que sur la question nucléaire sont toujours sur la table, a-t-il déclaré, ajoutant que d'autres participants ont demandé plus de temps pour présenter des réponses documentées et logiques aux suggestions de l'Iran.

En conséquence, ils ont eu la possibilité de discuter de la question dans leurs pays et de poursuivre les discussions à Vienne la semaine prochaine.