L'Iran a l'opportunité de construire 60 000 mégawatts de centrales solaires

« Des études montrent que sur la base de la quantité de bon rayonnement solaire en Iran, nous pouvons construire plus de 60 000 mégawatts de centrales solaires, et en termes de potentiel éolien, plus de 40 000 mégawatts peuvent produire de l'électricité dans le pays », a-t-il déclaré.

Un représentant de l'Organisation pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique a déclaré : « Un peu plus de 910 MW d'électricité dans le pays sont générés par des centrales électriques renouvelables.

La création de centrales électriques renouvelables par le biais du secteur privé a déjà commencé, a-t-il déclaré, et environ 250 MW de ces centrales sont en construction et devraient être opérationnelles au début de l'été prochain.