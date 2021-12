Championne iranienne de natation : Mon objectif est de rendre mon pays fier

Vista Forouzesh, née en 2009 étudie a l’école « Talents brillants » de Chiraz. Outre ses succès éducatifs, elle est également la championne d’Iran dans la discipline de la natation.

Lors des compétitions de natation courte distance qui se sont déroulées en octobre sous le nom de la Coupe de Shahr-é Rey, organisées au sud de Téhéran, l'équipe de la province de Fars a remporté quatre médailles d'or et deux d'argent. Vista Forouzeh, membre de cette équipe, a remporté trois médailles d'or et une d'argent et est devenue la meilleure nageuse de la compétition.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench