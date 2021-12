La présence de la marine iranienne dans les eaux internationales témoigne du pouvoir défensif «dissuasif» de l’Iran

Se référant à la présence de poids de la marine iranienne dans l'océan Atlantique, l'amiral Habibollah Sayari a déclaré : « En 1392 (il y a 8 ans), nous avons proposé au Commandant en chef, l’honorable ayatollah Khameneï, Leader de la RII, d'être présents dans l'océan Atlantique. Il a approuvé notre demande qualifiant d’ « importante » notre présence dans les eaux libres du monde.

Evoquant le déplacement historique de la Marine iranienne dans le port de Saint-Pétersbourg, le Coordinateur adjoint de l'Armée de la RII a ajouté : « La 75e flotte de la Marine, composée des destroyers indigènes Sahand et Makran, s'est rendue au port de Saint-Pétersbourg pour une mission de 140 jours cette année, traversant les océans Indiens Nord et Sud, pour atteindre le golfe de Finlande en passant par les Atlantiques Sud et Nord. »

L'amiral Sayari a poursuivi : « Cette flotte a parcouru environ 50 000 kilomètres sans accoster dans aucun port. La présence du destroyer de n'importe quel pays n'importe où dans le monde expose la capacité et l'autorité de ce pays ».

Il a noté : « La présence dans les eaux et les océans internationaux et le fait de se rendre au port de Saint-Pétersbourg montre que la marine iranienne a les connaissances et le savoir-faire nécessaires faces aux menaces des ennemis. »

