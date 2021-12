Championnats du monde de para-haltérophilie : la médaille d’or pour l’Iran grâce à Hamed Solhipour

Les compétitions dans la catégorie des 97 kg des championnats du monde dans le domaine de para-haltérophilie se sont terminées par la médaille d'or pour le représentant de l'Iran. Seyyed Hamed Solhipour, détenteur de la médaille d'argent paralympique dans cette catégorie, vient d’affronter ses adversaires ce samedi soir 4 décembre et en ressort ultra satisfait.

Solhipour a remporté la médaille d'or et le titre de champion en enregistrant un record de 225 kg. Il avait remporté une médaille d'argent aux 16e Jeux paralympiques en passant une barre à 222 kg.

Demain (dimanche), Saman Razi et Ali Akbar Gharibshahi, les représentants de notre pays dans la catégorie 107 kg, et Mahdi Sayyadi et Ahmad Aminzadeh dans celle de +107 kg rencontreront leurs adversaires.

