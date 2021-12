Amir Abdollahian s’exprime dans les presses africaines sur les négociations nucléaires

L’article du Ministre iranien des Affaires Étrangères, publié, samedi 4 décembre 2021, dans le quotidien sénégalais Dakar Actu :

Le chemin parcouru au cours de six cycles de négociations intensives à Vienne n'a pas abouti au succès en raison des exigences excessives et des positions irréalistes des États-Unis. Nous entamons maintenant une nouvelle série de pourparlers. L'objectif principal de ces négociations est le rétablissement des droits de la nation iranienne et la suppression de toutes les sanctions imposées unilatéralement et extra territorialement à l'Iran par les États-Unis qui ne font plus partie du JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Les États-Unis se sont retirés du JCPOA le 8 mai 2018, une mesure condamnée et perçue internationalement comme illégale. Il existe un consensus international sur le fait que ces comportements illégaux des États-Unis qui témoignent d'un mépris total pour le droit international et la Charte des Nations Unies, sapent le multilatéralisme et constituent une menace énorme pour la paix et la sécurité internationales.

Malgré la formation d'un nouveau gouvernement aux États-Unis, non seulement les sanctions illégales et unilatérales sont restées en place, mais la politique consistant à imposer des sanctions à l'Iran a continué d'exister. Il est clair que ces mesures américaines visent à empêcher l'Iran et d'autres participants au JCPOA ainsi que d'autres membres de la communauté internationale de jouir des droits et avantages décrits dans l'accord nucléaire et la résolution 2231 du CSNU. Malheureusement aussi, les gouvernements des trois parties européennes au JCPOA, bien qu'elles considéraient une telle approche américaine comme illégale et inacceptable, ont décidé de l'accommoder dans la pratique avec leur silence et leur inaction. L'alignement des trois pays européens du JCPOA sur des mesures américaines aussi dévastatrices a rendu l'accord nucléaire inefficace, éliminant tous les profits économiques de l'accord pour l'Iran. Telles sont les amères réalités de ces dernières années qui devraient éclairer la voie à suivre pour l'avenir.

La poursuite de l'approche désastreuse de Trump par l'actuelle administration américaine a soulevé la sérieuse question de savoir si l'actuelle administration américaine est vraiment déterminée à mettre en œuvre ses obligations et prête à abandonner les politiques ratées du passé. Répondre à cette question ne semble pas difficile compte tenu de l'approche et des mesures américaines au cours des derniers mois.

Personne ne peut en effet remettre en cause le sérieux et la bonne volonté de l'Iran à remplir ses obligations dans leur intégralité. Après le retrait illégal des États-Unis et l'imposition de sanctions, l'Iran s'est abstenu de bonne foi de prendre des mesures correctives et, accédant à la demande des autres participants au JCPOA et de l'Union européenne en tant que coordinateur de l'accord nucléaire, a évité de recourir à la cessation de ses engagements dans le cadre du JCPOA afin de donner la possibilité aux autres participants du JCPOA de compenser les impacts négatifs du retrait des États-Unis. Cependant, compte tenu de la persistance de cet état de fait peu constructif et après un an de patience stratégique, en raison de l'escalade des sanctions américaines et du non-respect des obligations des trois pays européens, l'Iran n'a eu d'autre choix que de faire respecter ses droits énoncés aux paragraphes 26 et 36 du JCPOA et de cesser, partiellement et progressivement, de remplir ses obligations à compter du 8 mai 2019.

Ne voyant aucun changement dans le statu quo, en l'absence d'une mesure effective de la part des participants concernés du JCPOA, et compte tenu de l'historique regrettable des développements, le parlement iranien a adopté, le 02 décembre 2020, la loi du « plan d'action stratégique pour lever les sanctions et protéger les intérêts de la nation iranienne ». Cette loi a exhorté le gouvernement iranien à cesser progressivement la mise en œuvre de tous ses engagements volontaires dans le cadre du JCPOA, à moins que les autres parties à l'accord ne remplissent toutes leurs obligations dans la pratique.

La voie à suivre pour les pourparlers de Vienne

La République islamique d'Iran, malgré la non-exécution significative de l'Occident dans le JCPOA, est à nouveau prête, de bonne foi, à des négociations axées sur les résultats pour parvenir à un « bon accord » avec P4+1. La République islamique d'Iran a la « bonne foi » ; une détermination sérieuse et la volonté nécessaire pour parvenir à un bon accord à Vienne.

Dans ce processus, il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont le principal coupable derrière la création de la situation actuelle. Au cours des quatre dernières années, le gouvernement des États-Unis n'a épargné aucun effort pour saper l'accord nucléaire, et c'est l'Iran qui a fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir l'accord en vie. Ce qui est devenu évident pour l'Iran au cours des six derniers cycles de négociations, c'est que les États-Unis ne parviennent toujours pas à bien comprendre le fait qu'il n'y a aucun moyen de revenir au JCPOA sans une levée vérifiable et efficace de toutes les sanctions imposées à la nation iranienne après le départ des États-Unis du JCPOA.

La résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies appelle tous les États membres à « prendre les mesures appropriées pour soutenir la mise en œuvre du JCPOA, y compris en prenant des mesures proportionnées au plan de mise en œuvre défini dans le JCPOA et la présente résolution et en s'abstenant de toute action qui compromet la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du JCPOA.

L'objectif principal des pourparlers à venir devrait être la mise en œuvre complète et effective du JCPOA et la poursuite de l'objectif de normalisation des relations commerciales et de la coopération économique avec l'Iran. Il va sans dire que pour revenir au JCPOA, l'Iran devrait bénéficier pleinement de la levée de toutes les sanctions. L'Iran est prêt à cesser d'appliquer toutes ses mesures correctives si des garanties sont fournies, les dommages sont évalués et toutes les sanctions sont effectivement et de manière vérifiable levées.

Le retour probable des États-Unis à l'accord nucléaire n'aurait pas de sens à moins que des garanties ne soient présentées pour empêcher la répétition de l'amère expérience du passé et que les partenaires commerciaux de l'Iran puissent s'engager avec confiance dans un engagement économique à long terme avec l'Iran, sans aucune inquiétude.

Ce qui est clair dans les négociations à venir, c'est que l'Iran n'acceptera pas les demandes au-delà du JCPOA. La République islamique d'Iran n'engagera aucune discussion sur des questions autres que l'accord nucléaire.

Je voudrais souligner une fois de plus que cette opportunité n'est pas une fenêtre qui pourrait rester ouverte pour toujours et que les États-Unis et les trois pays européens doivent bien le comprendre. La République islamique d'Iran, tout en déployant ses efforts diplomatiques déterminés, forts et actifs pour lever les sanctions américaines oppressives, a conçu un programme efficace pour neutraliser les sanctions conformément à son programme de développement économique durable.

Sans aucun doute, Téhéran reste aussi déterminé à maintenir et à sauvegarder les réalisations de ses scientifiques nucléaires et de son industrie nucléaire pacifique qu'il reste obligé de ne pas se détourner de son programme nucléaire pacifique, et n'abandonnera pas son développement global dans l'industrie, le commerce, le maritime, l'espace, la défense, la science et la technologie, et il ne freinera pas non plus son développement économique croissant.

Un accord est possible si les autres parties démontrent une volonté politique dans la pratique.

Malgré les promesses non tenues de l'Occident et la méfiance à l'égard de l'approche et des politiques non constructives de la Maison Blanche, la République islamique d'Iran s'efforcera « avec une vraie détermination » et « de bonne foi » dans les négociations de Vienne de parvenir à un « bon » et durable accord, vérifiable et efficace pour la levée des sanctions. L'équipe de négociation nucléaire de la République islamique d'Iran s'engage activement et sérieusement dans les négociations de Vienne de bonne foi, poursuivant une logique de négociation qui garantit les intérêts et les droits de la nation iranienne. Mes collègues et moi-même soutenons pleinement l'équipe de négociation ainsi que le négociateur en chef, M. Baqeri Kani, qui possède une vaste expérience de la négociation sur le terrain. J'engagerai de nouvelles consultations avec mes homologues si nécessaire.

Hossein Amir-Abdollahian

Ministre des Affaires Étrangères de la République Islamique d'Iran

