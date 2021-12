La stabilité et la sécurité durables ne sont possibles qu’à la lumière de la «coopération des pays de la région»

Selon l’IRNA l'amiral Ali Shamkhani a déclaré aujourd'hui lundi 6 décembre lors d'une rencontre avec Cheikh Tahnoon bin Zayed, Conseiller à la Sécurité nationale des Émirats arabes unis, que la stabilité et la sécurité durables dans la région ne seront rétablies que par un dialogue et une coopération continus et synérgiques des pays de la région.

« A cet effet, les relations amicales avec les voisins et l'échange de capacités économiques, commerciales et d'investissement sont les principales priorités de la République islamique d'Iran dans le domaine de la politique étrangère », a insisté l’amiral Shamkhali.

Le secrétaire du Conseil suprême de la Sécurité nationale de la RII a souligné la nécessité que les relations des pays de la région ne soient pas affectées par les politiques interventionnistes des pays transrégionaux.

« Les pays du golfe Persique, s'ils coopèrent ensemble et déploient des efforts conjoints, peuvent jouer un rôle important dans l'économie régionale et mondiale tout en créant le développement et la prospérité pour leurs propres nations en tant que plaque tournante énergétique », a-t-il fait valoir.

Shamkhani a souligné l'effort conjoint pour mettre fin à certaines crises militaires et sécuritaires qui ont laissé les nations musulmanes de la région dans des conditions de vie difficiles, ajoutant que le dialogue et l’entente devraient remplacer les approches militaires, manière à ses yeux d’arrondir les différends.

Il a émis l'espoir de voir la visite de son homologue émirati en Iran être le début d'un nouveau cycle de relations entre les deux pays et ouvrir la voie à la consolidation et à l'expansion tous azimuts des relations bilatérales.

Pour sa part, le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan a déclaré que les liens avec l'Iran figuraient parmi les principales priorités des Émirats arabes unis. Il a appelé à la levée des obstacles à la coopération dans divers secteurs économiques. Le haut responsable émirati a également rencontré le président iranien, Ebrahim Raeisi, dans le cadre de sa visite d'une journée.