Coronavirus: l’Iran impose des restrictions aux non-vaccinés

Selon l’IRNA depuis le Ministère, entre hier dimanche et aujourd'hui lundi 6 décembre 2021, sur la base de critères diagnostiques définitifs, 3 356 nouveaux patients atteints de Covid 19 ont été identifiés dans le pays, dont 559 ont été hospitalisés. Le nombre total patients Covid dans le pays a ainsi atteint 6 millions 137 mille 821 personnes.

En outre, 5 millions 930 502 patients touché par le virus ont été améliorés ou sortis des hôpitaux, 3 232 autres se trouvent toujours dans les unités de soins intensifs.

39 millions 415 479 tests de diagnostic Covid 19 ont été également effectués dans le pays.

L'Iran introduit de nouvelles restrictions liée au Covid19 pour les non vaccinés et rend obligatoires les laissez-passer covid pour certaines activités.

Les autorités affirment que les Iraniens non vaccinés ne sont pas autorisés à utiliser les services de transport interurbain. Il leur est également interdit d'entrer dans les lieux publics couverts, y compris les centres éducatifs et culturels. Les contrevenants seront condamnés à une amende.

La mesure prend effet alors que l'Iran lance sa plateforme numérique de pass covid. Le laissez-passer est délivré aux citoyens entièrement vaccinés ou aux personnes ayant reçu au moins un vaccin. Le nombre de décès et d'infections à Covid en Iran a connu une tendance à la baisse ces dernières semaines. La baisse est en grande partie due à la campagne de vaccination de masse du pays.

Plus de 48 millions d'Iraniens sont complètement vaccinés, tandis que plus de 58 millions ont reçu leur première dose. Pratiquement un million d'autres ont reçu les injections de rappel.