Le Président Raïssi a annoncé l’augmentation des exportations iraniennes de pétrole

Téhéran (IRNA)- « Les ventes de pétrole sont en bon état malgré les menaces et les sanctions, et les exportations de pétrole et de condensats ont augmenté plus qu'auparavant. », a annoncé le président Raïssi.

Lors de son discours à l’occasion de la journée de l’étudiant, le président Raïssi a déclaré : « Nous ne lierons pas l'économie aux négociations [nucléaires]. Les ventes de pétrole sont en bon état malgré les menaces et les sanctions, et les exportations de pétrole et de condensats ont augmenté plus que jamais. »