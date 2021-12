Médecine traditionnelle: l'Iran prêt à poursuivre sa coopération avec l'OMS

La 13e réunion annuelle du Réseau international de surveillance des plantes médicinales de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-IRCH) s'est tenue en présence d'Arman Zargaran, conseiller aux affaires internationales de la Direction de la médecine iranienne et un représentant du ministère iranien de la Santé.

Des représentants de divers pays, dont l'Iran, l'Inde, la Chine et l'Allemagne, Hong Kong, les Pays-Bas, la Turquie, la Namibie, l'Australie, le Japon et plusieurs autres pays, ont pris part à la réunion, qui s'est tenue du 25 au 27 novembre en présence du Directeur du Département de Médecine Traditionnelle et Intégrée de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Dr Chang Chi.

Le conseiller aux affaires internationales de la Direction de la médecine iranienne et complémentaire du ministère de la Santé a considéré l'Iran comme l'un des pays influents dans le domaine de la médecine traditionnelle et a évoqué les réalisations des scientifiques du pays dans ce domaine.

Le membre iranien du réseau OMS-IRCH a également déclaré que la médecine traditionnelle iranienne a un très fort potentiel dans le traitement de la maladie de Covid-19 et a annoncé que l'Iran était prêt à continuer de collaborer avec l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer et étendre la médecine traditionnelle à l'échelle internationale.