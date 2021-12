Le ministre iranien de l’Education participe à la 14e session de l’ICESCO

Sous les auspices du président Abdel Fattah El-Sisi, la République arabe d'Égypte accueillera la 14e Conférence générale de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture (ISESCO), les 8 et 9 décembre 2021, avec la participation des délégations de 49 des 51 États membres.

La Conférence générale de l'ISESCO est la plus haute autorité législative de l'organisation. Il est formé de ministres, chefs de commissions nationales pour l'éducation, la science et la culture, qui sont nommés par les États membres. Sa mission est de définir les orientations générales de l'ISESCO et de superviser ses travaux. Lors de ses réunions annuelles, il étudie et approuve les rapports et les projets de plans de travail de l'organisation, ainsi que ses budgets, et les soumet à la Conférence générale pour approbation.