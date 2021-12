Pétrole et gaz : l’Institut iranien de Recherche pétrolière dans le top 25 des sociétés de brevets nano

Selon un rapport publié mercredi 8 décembre par le Groupe Science et Education du Centre spécial pour le Développement des Nanotechnologies, citant le site StatNano, près de 4% des brevets des 25 premières entreprises pétrolières et gazières sont actives dans la nanotechnologie. Parmi ces entreprises, Baker Hughes, Aramco et Halliburton détiennent le plus grand nombre de nano-inventions.

Neuf sociétés de cette liste appartiennent aux États-Unis et, en provenance d'Iran, seul l’Institut iranien de Recherche pétrolière figure dans cette liste.

L’Institut iranien de Recherche pétrolière avec 41,94 % se classe au premier rang pour la part des nano-inventions dans le nombre total de brevets inventés dans le monde.

L'un des indicateurs importants pour examiner l'impact de la nanotechnologie dans le secteur pétrolier et gazier est le brevet. NanoStat a passé en revue les statistiques des brevets nano de plusieurs grandes sociétés pétrolières et gazières dans le monde.

Les sites Forbes et Fortune ont été utilisés pour compiler la liste des principales sociétés pétrolières, et la base de données Orbit a été utilisée pour extraire les statistiques de brevets de ces sociétés.